Groep keert zicht tegen politie

In de nacht van zaterdag 3 november op zondag 4 november werd op de Oude Kerkstraat een 18-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden voor belediging. Na de aanhouding keerde een grote groep zich tegen de politie. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en zoekt getuigen.

De collega’s waren ter assistentie aanwezig bij de uitstroom van een horecagelegenheid aan de Oude Kerstraat. Eerder op de avond hadden zich al wat opstootjes voorgedaan. Toen twee agenten een groep jongeren buiten op straat aan wilden spreken werden ze direct uitgescholden en beledigd. Op het moment dat ze een van de jongens wilden aanhouden, keerde een groep van ongeveer 15 man zich met geweld tegen de agenten. Een aantal van hen probeerden de aanhouding te voorkomen. De agenten werden ingesloten en geduwd en geslagen. De collega’s voelden zich zo in het nauw gedreven door de grote groep jongeren, dat ze genoodzaakt waren om de wapenstok te gebruiken.

Met de komst van andere eenheden kon de groep uiteindelijk op afstand worden gebracht, daarbij is noodgedwongen de wapenstok gebruikt. Hierna keerde de rust terug in de straat.

Onderzoek

Er is een onderzoek gestart naar deze groep. Er zijn camerabeelden veilig gesteld en ook buiten op straat zijn opnames gemaakt. Deze beelden worden bekeken om de identiteit van de jongeren die betrokken waren bij ongeregeldheden te achterhalen en aan te houden. We sluiten meerdere aanhoudingen dan ook niet uit. We geven dringend het advies aan degene die zich misdragen hebben om zich te komen melden.