Jeugdzorgwerkers bieden manifest en actiepuntenlijst Jeugdzorg aan bij Tweede Kamer

Op dinsdag 6 november loopt een groep van ongeveer 150 jeugdzorgwerkers, verenigd in FNV Zorg & Welzijn, vanaf het Lange Voorhout in een optocht naar de Tweede Kamer in Den Haag. Daar overhandigen zij samen met FNV-vicevoorzitter Kitty Jong aan de Tweede Kamerleden een manifest en een 13-puntenactielijst met wat er volgens hen moet gebeuren om de jeugdzorg weer gezond te maken. Tevens zullen de voornamen van duizenden kwetsbare kinderen worden aangeboden die zijn verzameld tijdens de FNV-jeugdzorgmanifestatie op 3 september jl.

46 noodklokken jeugdzorg in 2 maanden

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Berichten over het spaaklopen van jeugdzorg in diverse regio’s zijn inmiddels aan de orde van de dag. Jeugdzorgwerkers, FNV, werkgevers, gemeenten, jeugdadvocaten, jeugdrechters, VNG, politieke partijen uit de oppositie en coalitie, en zo kan ik nog even doorgaan, roepen al maanden dat de situatie in de jeugdzorg gevaarlijke vormen begint aan te nemen. We stonden op deze plek 2 maanden geleden met 3.500 jeugdzorgwerkers om minister De Jonge te vertellen dat het niet langer kan. Sinds die dag heb ik alleen al 46 nieuwe noodklokken in de media geteld over het spaaklopen van jeugdzorg in verschillende delen van het land. De minister weigert om nú meer geld toe te zeggen en in te grijpen op administratie-, inkoop- en aanbestedingsdrama’s. Daarom vragen wij met klem aan de Tweede Kamerleden om de jeugdzorg niet te laten stikken.’

13-Punten actielijst jeugdzorg

Jeugdzorgwerkers overhandigen een actiepuntenlijst aan Tweede Kamerleden. Eén van die punten is het verzoek van FNV naar een ‘Return-on-investment onderzoek’ om investeringen nu af te wegen tegen besparingen later. FNV stelt dat er nu een tekort is aan 750 miljoen euro voor jeugdhulp. Er zijn onderzoeken over investeringen in jeugdhulp bekend die claimen dat zo’n investering tot zo’n 13% winst kan leiden. Maaike van der Aar: ‘Dat zou betekenen dat nu 750 miljoen euro investeren een besparing aan (zorg)kosten van 8 miljard euro oplevert. Het lijkt ons dat dit minimaal het onderzoeken waard.’



Verder pleit FNV voor een kostprijsonderzoek en een verbod om onder de kostprijs jeugdzorg in te kopen. Ook dringt de bond aan op een overbruggingskrediet dat tussen nu en de uitkomsten van het regio-onderzoek jeugdzorg tekorten moet opvangen, een administratiestandaard, een vaste plek van medewerkers in beleid- en besluitvorming en toegankelijke jeugdzorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Jeugdhulpverlener in de knel

Renna Himonetos, ambulant jeugdzorgwerker in Noord-Holland: ‘Minister De Jonge neemt ons niet serieus in onze zorgen en zijn plannen. Hij was de grote afwezige bij de jeugdzorgmanifestatie in september. Daarom loop ik vandaag mee in de optocht. Ik hoop dat de Tweede Kamerleden onze zorgen wél serieus nemen en actie ondernemen. De politiek zet de kwaliteit van de jeugdzorg en het leven van al die kinderen op het spel. Maar ook ons werk als professional is in het geding. Wij zijn als jeugdzorgwerkers hoofdelijk aansprakelijk voor de kinderen, maar krijgen niet de middelen om ons werk goed te doen. Daarmee zijn we gedoemd tot brandjes blussen en lopen we op ons tandvlees.