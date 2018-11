Postzegel wordt 4 cent duurder

Nieuwe tarieven

Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt PostNL de tarieven voor het versturen van brieven in Nederland en van Nederland naar het buitenland. Het basistarief voor brieven in Nederland wijzigt van € 0,83 naar € 0,87. Bij frankeren met de frankeermachine verandert het tarief van € 0,77 naar € 0,81. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt € 1,45 dat was € 1,40. Het tarief voor de postzegelcode blijft € 0,83.

Betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar

Resi Becker, directeur Mail Nederland: ‘Voorafgaand aan dit besluit hebben we goed gekeken naar de belangen van al onze klanten en stakeholders. Het gematigd verhogen van de postzegelprijs is nodig om de post voor iedereen in Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. De gevolgen van het jaarlijks lagere postvolume vangen we daarnaast grotendeels op met kostenbesparingen. Op deze manier blijven we de juiste partner voor onze klanten, een sociale werkgever en een financieel gezond bedrijf.’

Decemberzegel 2018

De decemberzegel is ook dit jaar 5 cent voordeliger dan de reguliere postzegel van 2018, € 0,78 cent voor kerstpost tot 50 gram. De decemberzegels zijn vanaf 5 november 2018 te verkrijgen bij de postkantoren, pakketpunten en postzegelverkooppunten of via postnl.nl.

ACM

De toezichthouder op de postmarkt, de Autoriteit Consument en Markt, stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de tarieven voor het basispakket aan postdiensten (de universele postdienst) mogen stijgen. De ACM heeft geoordeeld dat de nieuwe tarieven binnen de wettelijke regels passen.