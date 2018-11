Politie onderzoekt ernstig plichtsverzuim medewerkster

Verkregen informatie mogelijk privé gebruikt

De medewerkster wordt ervan verdacht dat ze misbruik heeft gemaakt van de politiesystemen. Verkregen informatie gebruikte ze mogelijk voor privédoeleinden. Het Openbaar Ministerie is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart en de afdeling VIK startte een intern onderzoek. In afwachting van de uitkomsten daarvan werd de medewerkster op woensdag 31 oktober buiten functie gesteld en is haar de toegang tot politiebureaus ontzegd.