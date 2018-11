Rode Kruis roept op: ongeluk niet filmen, maar ga helpen

Bijna 90 procent van de Nederlanders vindt het niet acceptabel dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk, tegelijkertijd zou één derde van de Nederlanders de filmers van ongevallen niet vragen om te stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De hulporganisatie start deze week, tijdens de Week van Respect, met een actie via sociale media om mensen te vragen om niet te filmen, maar om te helpen. Een ongeluk is geen filmmoment.

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over omstanders die slachtoffers van een ongeluk filmen, of zelfs de hulpverlening belemmeren met filmgedrag. 88 procent van de respondenten van het onderzoek aangeeft dat filmen na een ongeluk op straat wat hen betreft echt niet kan.

Opvallend is dat 68% van de ondervraagden aangeeft dat er noodsituaties zijn waarin zij filmen door omstanders wèl nuttig vinden. Een deel geeft aan dat zij het nuttig vinden om te filmen omdat de beelden kunnen dienen als bewijsvoering, bijvoorbeeld bij een misdrijf of ruzie of wanneer direct ingrijpen te gevaarlijk is. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze filmen geoorloofd vinden wanneer er al hulp verleend wordt en zij zelf niets kunnen betekenen.

,,Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex geworden. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang”, zegt Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis. ,,Tegelijkertijd kan het filmen enorme impact hebben op degene die je op beeld zet. Dit is iets om rekening mee te houden.”

Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen eerste hulp verlenen en hulpvaardig zijn. Al enkele jaren blijkt dat de hulpbereidheid onder Nederlanders beter kan. Zo bleek uit onderzoek van vorig jaar dat slechts de helft van de mensen zonder EHBO-kennis iemand zou willen helpen die bewusteloos is geraakt. Het leren van EHBO vaardigheden en het besef dat je vaak kunt helpen, is daarbij van groot belang.