Verlof voor de moordenaar van Sybine Jansons

Martin C. die 18 jaar cel en tbs kreeg opgelegd voor het om het leven brengen van 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn en de verkrachting van twee vrouwen in 1999, mag op verlof. Dit blijkt volgens het AD uit een brief die de nabestaanden hebben ontvangen.

Vorige week liet het Openbaar Ministerie weten dat Martin C. vanaf vandaag op verlof mag. De nabestaanden van Sybine zeggen hier niet van de begrijpen en zijn boos en angstig. Dit omdat het OM vorig jaar nog om verlenging van tbs had gevraagd.

Sybine verdween in januari 1999 en haar lichaam werd vijf weken later in het afwateringskanaal tussen Breukelen en Kockengen gevonden. C. heeft altijd ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van Sybine. Dit ondanks dna-sporen die gevonden waren van C. Tijdens zijn aanhouding stond C. al bekend als de Amsterdamse serieverkrachter.