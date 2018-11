Bouw brug naar Galgeriet in Monnickendam begonnen

In Monnickendam is begonnen met de bouw van een brug tussen het voormalige bedrijventerrein Galgeriet en het oude stadshart. Galgeriet wordt door Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling in nauwe afstemming met de gemeente Waterland herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten en toeristen. De brug voor fietsers en voetgangers vergroot de bereikbaarheid en levendigheid van Galgeriet en is naar verwachting in april 2019 gereed.

Galgeriet ligt vlakbij de jachthaven van Monnickendam. Er komen onder meer koop- en huurwoningen en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt. De herontwikkeling van het gebied verloopt voorspoedig. Hoorne Vastgoed startte begin dit jaar met de sloop van opstallen en aansluitend met de bouw van de Bierderij Waterland. Deze biologische brouwerij met proeflokaal is sinds mei gevestigd in een voormalige havenloods die werd omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid.



En nu is vooruitlopend op de totale ontwikkeling van Galgeriet begonnen met de bouw van de brug. Die zal de wisselwerking tussen de oude stad en het herontwikkelde gebied versterken. De eerste fase van de bouw bestaat uit het plaatsen van palen in het water. Als die klus geklaard is, kan worden begonnen met de plaatsing van in de fabriek te produceren brugdelen. Omdat gekozen is voor prefab kan de bouwoverlast op locatie flink worden beperkt en is een snelle montage mogelijk.