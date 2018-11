5 jaar cel voor handgranaat onder auto Evander Sno

De 31-jarige Amsterdammer die ervan werd verdacht een handgranaat tot ontploffing te hebben gebracht onder een auto in Amsterdam-West, is hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar.

Auto’s en huizen beschadigd

Op 10 juli 2017 ontplofte kort na middernacht een handgranaat onder een geparkeerde auto in de Van Reigersbergenstraat. Daarbij raakten diverse auto’s beschadigd. Ook kwamen er scherven terecht in een aantal woningen. In één daarvan gingen de scherven dwars door een tussenwand en kwamen terecht in een ledikant in de naastgelegen kamer, waarin op dat moment een baby lag te slapen. Er vielen geen gewonden.

DNA op granaat

Op camerabeelden was te zien dat een man kort voor de ontploffing de handgranaat onder de auto schopte en wegliep. Onderzoek leidde de politie naar de 31-jarige man. Telecomgegevens wezen uit dat hij op het moment van de ontploffing in de buurt was. Ook werd zijn DNA aangetroffen op de handgranaat.

Oorlogswapen in de stad

De man heeft altijd ontkend de dader te zijn, maar de rechter vindt die ontkenning niet geloofwaardig. De rechtbank rekent het de man zeer zwaar aan dat hij – vermoedelijk om de eigenaar van de auto onder druk te zetten – een oorlogswapen heeft gebruikt in een dichtbevolkte stad. Hij heeft hiermee op indringende wijze inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid in de samenleving.