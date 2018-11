Man gewond na botsing op betonblok voor Beneluxtunnel

Betonblok

Net voor het ingaan van de tunnel is er een automobilist tegen een betonblok aan de linkerkant van de weg gereden. De traumahelikopter, ambulance en brandweer werden hiervoor gealarmeerd.

Ziekenhuis

De man is door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald en is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto is later door een bergingsbedrijf weggesleept.