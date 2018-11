Eigenaar pizzeria onwel, pizzabakken gaat door

Vrijdagavond voelde de eigenaar van restaurant Mediteranneo aan het Malmo in Schiedam zich in de keuken ineens niet lekker. Hij kreeg onder andere last van een dichtgeknepen keel.

Metingen brandweer

Hierop is 112 gebeld, waarna direct brandweer en ambulance ter plaatse zijn gestuurd. De brandweer is direct gestart met het verrichtingen van metingen, opdat er mogelijk CO (koolmonoxide) in het pand aanwezig zou kunnen zijn. De eigenaar is ondertussen in de ambulance nagekeken.

Geen schadelijke stoffen gemeten

Hij bleek geen koolmonoxide binnen te hebben gekregen. Waar de lichamelijke klachten vandaan kwamen is niet duidelijk geworden. De brandweer heeft geen schadelijke stoffen gemeten en het pand weer vrijgegeven.

Voorbereidingen pizza's buiten verder

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de pizza's buiten doorgegaan. Het deeg kon niet zomaar blijven liggen. De pizzabodems vlogen dan ook in de lucht. Maandag wordt voor alle zekerheid de gasinstallatie nagekeken.