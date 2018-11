Amber Alert stapt naar de rechter om aanbesteding

De dienst vreest dat de opsporing van kinderen daardoor in gevaar komt. Volgens Amber Alert oprichter Frans Hoen dient de rechtszaak vooral om te onderzoeken of de politie bij die aanbesteding wel de nodige zorgvuldigheid in acht neemt. De zaak dient op 23 november in Roermond. Dit schrijft de NOS zaterdag.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat de aanbesteding wettelijk vereist is. Het huidige contract tussen de politie en het bedrijf dat het Amber Alert-systeem beheert, is volgens hem in strijd met de aanbestedingswet.

Amber Alert is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Sinds de oprichting in 2008, waar ook de politie en het ministerie van Justitie betrokken waren, is Amber Alert al meer dan duizend keer ingezet voor de opsporing van een vermist kind. Volgens Amber Alert wordt bij 94 procent van alle oproepen het kind teruggevonden.