Veel werkgevers komen momenteel moeilijk aan personeel

De NOS heeft een analyse gemaakt van UWV-gegevens over de situatie in 35 arbeidsregio's. De analyse laat precies zien waar aan bepaalde type werknemers een schreeuwend tekort is.

Het blijkt dat overal in Nederland werkgevers momenteel moeilijk aan personeel kunnen komen, maar bij bouwarbeiders in Amsterdam en omgeving is het probleem het allergrootst. In de regio Gorinchem zijn niet of nauwelijk machinemonteurs te vinden en dat geldt rond Ede voor metaalbewerkers en voor timmerlieden in het midden van de provincie Utrecht. Dit schrijft de omroep zaterdag.

Geen landelijk tekort aan leerkrachten basisonderwijs

Er is ook een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, maar dat is geen landelijk tekort. In onder meer de drie grootste steden en Flevoland is een enorm tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs, maar in Friesland en een deel van Gelderland zijn er juist weer onderwijzers te over.

Sectoren met moeilijk vervulbare vacatures

De cijfers zijn gebaseerd op de situatie in het tweede kwartaal van dit jaar. Nederland kende toen het recordaantal van 251.000 vacatures. Sectoren met veel moeilijk vervulbare vacatures zijn de bouw, de industrie, de ICT, transport- en logistieksector en de horeca. Maar ook in de publieke sector, met name de zorg en het onderwijs, is de situatie vaak nijpend.

De Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen laat via de omroep een waarschuwing uit gaan: 'Er is momenteel veel aandacht voor het klimaatprobleem, maar door de krapte dreigt de polder als het ware van binnenuit onder water te lopen. Vitale maatschappelijke functies raken in gevaar, zoals onderwijs, zorg en politie.'

Volgens minister Koolmees van Siciale Zaken is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar gemakkelijk en snel vinden, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Zeker aangezien de tekorten in sectoren als het onderwijs, de zorg en de techtniek nog verder gaan oplopen. Volgens hem is krapte op geen structureel fenomeen, maar wel mogelijk op korte en middelllange termijn.

Nieuwe economische crisis en plotselinge beleidswijzigingen

Wat zijn de prognoses? Hoogleraar Didier Fouarge van Universiteit Maastricht die het onderzoeksprogramma op dit gebied leidt zegt tegen de omroep: 'De evaluaties van onze prognoses laten zien dat wij het goed doen, maar er zijn twee zaken die ik niet in modellen kan stoppen. Dat is een eventuele nieuwe economische crisis en plotselinge beleidswijzigingen van de politiek. In reactie op de laatste crisis is er bijvoorbeeld bezuinigd op de zorg, terwijl het overduidelijk was dat op de langere termijn door de vergrijzing er alleen maar méér mensen nodig waren. Vervolgens werden plots de bezuinigingen van tafel geveegd en werd juist besloten te investeren. Die sector zit nu met de onvermijdelijke problemen, net als overigens de bouw.'