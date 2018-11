Demonstraties op de Dam voor een 'socialer Nederland'

In Amsterdam hebben zich zaterdagmiddag honderden mensen verzameld om te demonstreren voor een socialer Nederland.

De demonstranten verzamelden zich daar vanaf 13.00 uur. Om 14.00 gaan ze in een mars naar het Museumplein. De betoging is georganiseerd door CNV en FNV. Er word gedemonstreerd voor eerlijke loonsverhoging en een goed pensioen voor iedereen die hiervoor hard heeft gewerkt. De demonstranten vinden dat welvaart niet eerlijk wordt verdeeld. Er zijn spandoeken te zien met daarop teksten als 'Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar' en 'Flexwerk is pensioenroof'.

Volgens de vakbonden zijn het vooral bedrijven en aandeelhouders die profiteren van de bloeiende economie, maar de werknemers nauwelijks. De vakbonden vinden dat de 2 miljard euro die is vrijgekomen doordat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat 'naar de mensen moet'. Veel mensen maken zich volgens de bonden ook zorgen over het voortbestaan van de verzorgingstaat.