Zoon des huizes (23) bewaart tientallen kilo's mortierbommen in slaapkamer

De politie vond na een tip van collega's vrijdagmiddag in een woning in Mierlo enkele dozen met totaal een kleine 55 kilo aan zeer zwaar illegaal vuurwerk. Levensgevaarlijk!

Op de slaapkamer van de 23-jarige, inwonende zoon des huizes troffen we drie dozen aan, die gevuld waren met zogenaamde mortierbommen. Illegaal en levensgevaarlijk vuurwerk van de zwaarste soort, dat heel veel ellende teweeg kan brengen. Het werd door een speciaal transportbedrijf afgevoerd ten behoeve van nader onderzoek. De vader van de verdachte gaf te kennen dat hij niet wist dat zijn zoon z’n slaapkamer als vuurwerkopslag gebruikte. De zoon was niet aanwezig en hij wordt op een later moment op het politiebureau verhoord.

Meld illegaal vuurwerk

Een situatie als deze is natuurlijk heel erg gevaarlijk voor de omgeving. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als het spul tot ontploffing komt. De politie roept mensen op voor hun eigen veiligheid het te melden als ze een vermoeden hebben dat er in hun omgeving illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verhandeld.