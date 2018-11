Bedreigde burgemeester niet op Grote Markt bij ontvangst Sinterklaas

Burgemeester Jos Wienen zal dit jaar niet aanwezig zijn bij de intocht van Sinterklaas op de Grote Markt in Haarlem. Dit heeft de burgemeester maandag bekendgemaakt.

Beveiliging

'Gelukkig kan ik, zoals ik dat graag wil, over het algemeen met beveiliging mijn werk als burgemeester gewoon doen. Nu maak ik echter bewust een uitzondering', zo laat de burgemeester maandag weten.

Loco-burgemeester

'Heel graag had ik ook dit jaar Sinterklaas op de Grote Markt willen ontvangen. Maar de intocht van Sinterklaas is een feest voor en met kinderen waarbij zichtbaar zware beveiliging, naar mijn mening, zoveel mogelijk vermeden moet worden. Om die reden heb ik loco-burgemeester Sikkema gevraagd dit jaar Sinterklaas welkom te heten in onze mooie stad'.