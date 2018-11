Politie schiet verdachte neer in Hilversum

Rond 13.30 uur kregen politieagenten een melding van een bedreiging in een woning op de Frederik van Eedenlaan. Politieagenten troffen de man aan die de bedreiging had geuit en wilden hem aanhouden. De agenten zagen dat hij een steekwapen in zijn hand had. Om hem te kunnen aanhouden maakten de agenten gebruik van peperspray en daarna heeft de politie op de man geschoten.

Buurtbewoners zeggen tegenover de Gooi en Eembode dat er 8 a 10 keer geschoten is op de man. Hierna is hij gereanimeerd door de hulpdiensten.