OM eist opnieuw hoge gevangenisstraffen voor liquidatiepoging in Diemen

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) forse gevangenisstraffen geëist tegen vijf verdachten voor het beramen en uitvoeren van een aanslag in Diemen. Daarnaast wordt verdachten het bezit van 2,2 kilogram springstof, verboden wapenbezit en heling van gestolen auto’s ten laste gelegd. De aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), eiste vandaag voor het hof in Amsterdam gevangenisstraffen variërend tussen bijna veertien en twintig jaar.

Op 5 november 2015 wordt, even na het middaguur in een woonwijk, het slachtoffer door twee schutters onder vuur genomen. In korte tijd worden met (semi) automatische wapens 34 kogels afgeschoten, waarvan zes het slachtoffer raken. Deze raakt zwaargewond, maar overleeft de schietpartij wonderwel.

Twintig jaar

Vijf personen worden aangemerkt als verdachten. De twee schutters, de chauffeur van de vluchtauto en twee ‘spotters’ die de aanslag voorbereiden. Zij krijgen op 20 juli 2017 straffen tot twintig jaar cel opgelegd door de rechtbank in Amsterdam. Verdachten gaan in hoger beroep.

Hoger beroep

In hoger beroep draait het onder meer om het gebruik van gegevens van zogenaamde PGP (Pretty Good Privacy)-telefoons. Het NFI wist deze te kraken, waardoor veel berichtenverkeer op de inbeslaggenomen telefoons van verdachten als bewijs kon worden gebruikt.

Pure berekening

De behandeling ter zitting heeft bestaan uit het horen van de verdachten. “De conclusie van de verhoren van de verdachten ter terechtzitting is dat de verdachten die iets hebben verklaard over hun rol, dit uit pure berekening hebben gedaan: erkennen waar je niet onderuit kunt”, aldus de AG in zijn requisitoir. Verdachten hebben veruit op de meeste vragen van het hof geen antwoord willen geven.

Buitencategorie

Volgens de AG is de aanslag professioneel voorbereid. Dat blijkt uit observaties, afgeluisterde gesprekken en berichten in telefoons. Ook is er een baken onder de auto van het slachtoffer geplaatst, waarmee ze hem volgen. De AG vindt daarom een forse gevangenisstraf op zijn plaats. “Poging moordis altijd ernstig. Maar wij zijn van mening dat deze poging liquidatie er een is van de buitencategorie.”

Vier van de vijf verdachten in deze zaak zitten op het moment vast, een vijfde is voortvluchtig. Een zesde verdachte, die de verdachten aanstuurde, kreeg op 19 april 2018 door dezelfde rechtbank een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij het aansturen van de liquidatiepoging.

Het gerechtshof doet naar verwachting op 14 december a.s. uitspraak in deze zaak.