Tienduizend kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen

’s Morgens kreeg de politie een tip dat er bij een loods aan de Vijfhuizerdijk een bestelbusje werd uitgeladen. Het zou hierbij vermoedelijk om vuurwerk gaan. Ter plaatse trof de politie aan de achterzijde van het pand het busje aan. In de bus stonden een aantal dozen met zwaar professioneel vuurwerk. In de loods stonden grote stapels dozen vuurwerk. Een tweede bestelbus op het terrein bleek ook geladen te zijn met vuurwerk. De politie trof in de loods de vier verdachten aan. De verdachten werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Zij zijn inmiddels in verzekering gesteld.

Volgens een grove telling van de op de dozen vermeldde inhoud leverde een totaalgewicht van ruim 12.500 kilo zwaar professioneel vuurwerk op. Het gaat hier om vuurwerk van lijst III (3), zoals flowerbeds en shells (mortieren). Dit vuurwerk is zodanig zwaar, dat het in handen van particulieren volgens de politie levensgevaar kan zijn.

Onderzoeken en vernietigen

De politie heeft het vuurwerk weg gehaald, hier moesten wel twee vrachtwagens aan te pas komen. Het vuurwerk is afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf waar het is opgeslagen in een veilige bunker. Na onderzoek door milieuspecialisten wordt het vuurwerk vernietigd.

De politie voerde nog een viertal huiszoekingen uit in Haarlem in de woningen van de verdachten. Hierbij werd geen vuurwerk of vuurwerk gerelateerde voorwerpen aangetroffen.