Boerderij Werkhoven voor vierde keer getroffen door brand

Er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur opnieuw een brand gewoed op een boerderij aan de Hollendewagenweg in Werkhoven. 'Het is de vierde brand op dezelfde boerderij die eerder al getroffen werd door uitslaande branden. De politie gaat uit van brandstichting', zo meldt de politie vrijdag.

Brand snel onder controle

De brandweer kreeg de kleine brand van vannacht snel onder controle. Niemand raakte gewond. De eigenaar heeft particuliere bewaking ingeschakeld en ook de politie houdt extra toezicht in de omgeving. De recherche is druk bezig met het onderzoek naar de branden en houdt in dit stadium nog alle scenario’s open.

Derde brand

Als de boer die nacht wakker wordt, ziet hij zijn gehele boerderij in vlammen opgaan. Hij verliest daarbij 30 koeien, 20 stieren en zijn waakhond. Het brand betekent waarschijnlijk het einde voor de boerderij. Op de boerderij werd al twee keer eerder brand gesticht. De dieren waren daarom tijdelijk ergens anders gestald. Ook was er extra beveiliging aangebracht op het terrein. Omdat het nu weer even rustig was, besloot de boer om de dieren weer terug te plaatsen en de beveiliging te verminderen. De volgende nacht werd weer brand gesticht.

Tweede brand

Twee nachten later, in de vroege ochtend van 27 oktober, is er weer brand op de boerderij. Deze keer staat er een ander deel van de schuur in brand en is er wel schade: een deel van de loods gaat verloren en de verpakkingsmachines ter waarde van twee miljoen euro zijn niet meer bruikbaar. De machines zijn niet verzekerd. Ook gaan er deze keer wel een paar koeien dood door de brand.

Eerste brand

De eerste brand breekt uit op donderdag 25 oktober. De boer treft brandende hooibalen aan in de schuur. Hij haalt ze snel uit de stal met een shovel en redt daarmee het leven van zijn dieren. Er is geen schade aan de boerderij.

Onderzoek

De politie is op dit moment nog druk bezig met het onderzoek. Ze zijn dringend opzoek naar getuigen van de branden. Ook spreken ze graag met mensen die meer kunnen vertellen over het motief van de vermoedelijke brandstichtingen. Mensen die mogelijk beelden in bezit hebben of informatie hebben over één of meer branden kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.