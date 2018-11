OM: omgekomen zoon (18) politieman getroffen door politiekogel in Breestraat Delft

De 18-jarige man die op 8 oktober van dit jaar met een schotwond werd binnengebracht in een ziekenhuis en daar overleed, was eerder die ochtend in de Breestraat in Delft. 'Dat heeft onderzoek uitgewezen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. 'Een agent schoot die ochtend in Delft op twee verdachten', aldus het OM.

Vermoeden bevestigd

De onderzoeksresultaten bevestigen het vermoeden dat de 18-jarige Zoetermeerder betrokken was bij een poging tot schieten op een coffeeshop. Hierbij werd door een van de verdachten een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gericht op de coffeeshop. Een agent die aanwezig was - in het kader van verscherpte beveiliging na eerdere aanslagen op de coffeeshop - besloot in te grijpen en schoot op de verdachten. Die vluchtten vervolgens samen op de scooter. De 18-jarige Zoetermeerder werd kort na het incident op de Breestraat binnengebracht in een Zoetermeers ziekenhuis en overleed daar aan de gevolgen van een schotwond.

'Geen ruimte voor ander scenario'

De afgelopen weken is onderzoek gedaan om vast te stellen of de 18-jarige die ochtend in Delft gewond is geraakt. Hoewel het Openbaar Ministerie nog in afwachting is van resultaten van het forensisch onderzoek, is op basis van tactische bevindingen inmiddels geen ruimte meer voor een ander scenario. Een aantal voorbeelden van onderzoek dat is verricht. Er zijn onder meer telefoongegevens opgevraagd en onderzocht. Camerabeelden uit de Breestraat werden geanalyseerd. Er zijn tal van getuigen gehoord.

Politiekogel

Alle resultaten overziend is er volgens het Openbaar Ministerie geen ander scenario mogelijk dan dat de 18-jarige Zoetermeerder één van de mannen was die op 8 oktober in Delft waren en dat hij daar is geraakt door een politiekogel. De betrokken politieman en de nabestaanden van de 18-jarige man zijn van deze conclusie op de hoogte gebracht.

Overdracht Rijksrechercheonderzoek

Het OM Den Haag heeft besloten om, nu deze link is vastgesteld, het Rijksrechercheonderzoek over te dragen aan het OM Noord-Holland. Dat zal zich buigen over de beoordeling van het politieoptreden. Daarvoor is in dit specifieke geval, waarbij de overledene de zoon is van een politieman, gekozen om elke schijn van een mogelijk belangenconflict te voorkomen. Het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft loopt – als voorheen - verder bij het OM Den Haag.