Politie zoekt twee getuigen incident handgranaten Almere

De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien dat verband houdt met twee vermoedelijk explosieven die donderdag 15 november op de Grote Markt zijn aangetroffen.

Omstreeks 08.20 uur kreeg de politie een melding dat er iets verdachts was gevonden wat leek op een explosief. Even later werd een tweede verdacht voorwerp aangetroffen. Na een eerste onderzoek door een deskundige van de politie werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld voor het onschadelijk maken van de voorwerpen. De explosieven bleken twee handgranaten te zijn.

Loos luchtalarm

De omgeving is geruime tijd afgezet geweest vanwege de veiligheid en vanwege het onderzoek. Rond 13.30 uur werden de Grote Markt en de toegangswegen weer vrijgegeven voor publiek. Tijdens het incident is kort het luchtalarm te horen geweest. Dit bleek loos te zijn.