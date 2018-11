Landelijk opererende auto-inbrekers aangehouden

De politie heeft vrijdag 16 november in Rotterdam twee 29-jarige mannen uit Litouwen aangehouden die worden verdacht van het op grote schaal plegen van auto-inbraken. In de auto van een van de verdachten trof de politie in een verborgen ruimte inbrekerswerktuigen en een radio-navigatiescherm aan.

Al enige maanden vinden door het hele land auto-inbraken plaats. Daarbij hebben de inbrekers het vooral gemunt op BMW’s. Ze gaan daarbij op een bijzonder manier te werk. Om het alarm uit te schakelen, knippen dieven met een ijzerschaar een gat in het dak. Daarna tikken ze een ruitje in om het portier te openen, om tot slot vooral airbags en de radio-navigatieschermen uit de auto te stelen.

Verborgen ruimte

De Dienst Infrastructuur van de Landelijk Eenheid startte en onderzoek naar de landelijk opererende daders. Tijdens dit onderzoek kreeg men zicht op een auto die mogelijk betrokken was bij de inbraken. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 november zag de politie dat de inzittende van die auto in Best zijn auto verliet en de wijk in liep. Toen hij terugkwam had hij een tas met spullen bij zich. De man werd gevolgd en op het moment dat hij een woning in Rotterdam wilde betreden werd hij aangehouden. In zijn auto vond de politie een verborgen ruimte waarin inbrekerswerktuigen en een radio-navigatiescherm werden aangetroffen. De auto en de goederen werden in beslag genomen. Later die ochtend is in Best een aangifte opgenomen van de eigenaar van een BMW van wie de auto op de bekende wijze werd opengebroken en het radio-navigatiesysteem gestolen.

Belgische kentekenplaten

In de woning die de verdachte wilde betreden werd vervolgens nog een man uit Litouwen aangehouden. In de woning zijn zes telefoons, enkele laptops, twee navigatieapparaten, enkele Belgische kentekenplaten, en enkele bigshoppers met vermoedelijk gestolen goederen aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen.

De verdachten zijn in verzekering gesteld en de politie onderzoekt of de mannen inderdaad voor de inbraakgolf van de laatste maanden verantwoordelijk zijn.