Succesvolle landelijke actie tegen Mobiel Banditisme

Van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 november speurden elke dag agenten naar rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken. De Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane, de IND maar ook de Duitse politie ondersteunden de actie. Mobiel banditisme is niet alleen een Nederlands probleem.

Internationaal

Op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen voerde de politie controles uit. Specialisten controleerden onder andere identiteitsbewijzen op hun echtheid en de IND op de verblijfstatus van diverse personen. Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de landelijke systemen raadplegen. Dezelfde bevraging werd tegelijkertijd ook bij Europol gedaan waar bijvoorbeeld collega`s uit Litouwen, Duitsland en Roemenië beschikbaar waren om dieptebevragingen in het buitenland uit te voeren Tijdens de actie werden de systemen honderden keren geraadpleegd. Op donderdag 15 november lag het zwaartepunt van de actie op de Nederlands/Duitse grens van Groningen tot Aken. Onder de naam ‘Korridorfahndung” werd hierbij samengewerkt met de Duitse politie en douane. TRIVIUM sluit aan bij de landelijke integrale aanpak van de Taskforce Mobiel Banditisme om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes.

Heling van kleding

Drie Roemenen werden aangehouden als verdachten van heling of diefstal van kleding. De auto met de verdachten was al eerder gecontroleerd en toen hadden de collega’s het vermoeden dat deze mannen zich bezig hielden met een strooptocht door Nederland. Het kenteken van de auto werd in de systeem van de Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) gezet. Tijdens de actie werd de auto door de ANPR gesignaleerd en daarop gecontroleerd. Toen werd het vermoeden van de eerste controle bevestigd. In de auto werden meerdere tassen met kleding aangetroffen. De mannen zijn aangehouden en in hun verblijfplaats, een recreatiepark in Noord-Holland, zijn bij een doorzoeking nog vier zakken vol met kleding en schoenen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig is. De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak.

Witwassen

Bij de gezamenlijke controle bij de grensovergang van Nederland en Duitsland aan de A12 werden drie Roemeense mannen aangehouden. Deze mannen hadden elk € 1.500 euro in bankbiljetten bij zich. De in het voertuig aanwezige koffer(s) werden met behulp van de mobiele scan van de douane gecontroleerd. Een van de koffers bleek een dubbele bodem te hebben, waarin nog € 25.000,- werd aangetroffen. Verder werd in het voertuig nog een GPS-tracker, een weegschaal om drugs te wegen en een geprepareerde tas aangetroffen. De personen zijn ingesloten, het geld in beslag genomen en er wordt een onderzoek ingesteld.

Gestolen auto en vuurwapen

Tijdens een controle gaf de ANPR aan dat er een gestolen voertuig passeerde. Met meerdere politieauto’s is de betreffende wagen tot stoppen gedwongen. De verdachte werd aangehouden en in de auto werd een geladen vuurwapen met patronen aangetroffen die eerder bij een diefstal in Zwitserland zijn weggenomen.

Gesignaleerden

Op de A12 werd ook een 27 jarige Poolse man aangehouden. Deze man stond gesignaleerd en moest nog 1200 dagen gevangenisstraf uitzitten. Even verderop bij de grensovergang Babberich werd een 35-jarige vrouw aangehouden die nog 28 dagen hechtenis tegoed had. Tijdens de actie is ook voor zeker dertigduizend euro aan openstaande boetes geïnd en zijn personen aangehouden omdat ze nog DNA-materiaal dienden af te staan.