'Nederland derde op ranglijst kindermisbruikers in Cambodja'

Alleen al in de onder toeristen populaire provinciehoofdstad Siem Reap worden jaarlijks gemiddels 20 sekstoeristen betrapt en vervolgd. De meesten van hen komen uit Westerse landen. Gemeten naar aantallen gearresteerde kindermisbruikers staat Nederland op de derde plaats. De groote groep kindermisbruikers komt uit de VS. De campagne tegen sekstoerisme met kinderen richt zich onder meer op Nederland. Dit melden de Volkskrant en het AD maandag.

In 2016 waren er alleen al in de provincie Siem Reap 22 zaken tegen westerse kindermisbruikers, een jaar later 14 en over de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 12. Terres des Hommes werkt samen met lokale organisaties en informanten aan de opsporing van kindermisbruikers. Daarnaast ondersteunt de organisatie de telefonische meldlijn Aple in Cambodja, waar iedereen vermeend misbruik kan melden. Volgens de medewerkers vindt er een verschuiving plaats in de werkwijze van sekstoeristen. Hulpverlener in de media: 'Zij zoeken niet langer alleen contact met straatkinderen en hun families maar ook met kinderen in instellingen als scholen, kerken, hulpprojecten en kinderopvang. Door zich daar bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger.'

Sekstoerisme komt volgens Terres des Hommes in Azië vooral voor in in Thailand, Cambodja, Nepal en de Filipijnen.