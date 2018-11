Gestolen Duitse auto al weer terecht voordat eigenaar hem miste

Door het alert reageren van politiemedewerkers is in de nacht van zondag op maandag op de A58 bij Etten-Leur een 36-jarige man uit Litouwen aangehouden die in een auto reed die zondagavond na 23.00 uur in Duitsland bleek te zijn gestolen. Dit meldt de politie maandag.

Hoge snelheid

'De man wordt verdacht van diefstal van de personenauto in Duitsland en van poging tot doodslag tegen de agenten die hem wilden controleren', aldus de politie. Politiemedewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen rond 04.00 uur op de A16 bij Hazeldonk een auto voor hen rijden die met hoge snelheid van hen weg reed. De snelheid liep daarbij op tot wel 220 km/uur.

Achtervolging ingezet

De politie zette de achtervolging in op de auto die via knooppunt Princeville naar de A16 richting Roosendaal reed. Toen de agenten naast de snelle auto reden, probeerde de bestuurder de surveillanceauto van de weg te drukken. De agenten konden net voorkomen dat ze de vangrail raakten. Even later gaf de bestuurder het op en stopte zijn voertuig.

Sleutels

De 36-jarige bestuurder van de BMW 730 gaf direct toe dat hij niet de eigenaar was. Via informatie vanuit de meldkamer bleek al snel dat de eigenaar van de auto, een inwoner van de Duitse plaats Kamp-Lintfort, zijn dure auto nog niet gemist had. Hij had hem zondagavond om 23.00 uur voor het laatst gezien en was ook nog in het bezit van alle sleutels. De verdachte werd aangehouden en de auto in beslag genomen.

'Jammer'

In de auto werd een in werking zijnde ‘jammer’ aangetroffen. Deze apparatuur maakt het voor mobiele telefoons in de buurt onmogelijk om signalen van gsm-masten te ontvangen. Het bezit van dergelijke apparatuur is verboden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de diefstal. De agenten deden aangifte van poging tot doodslag.