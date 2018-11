Nederlandse en Duitse militair zwaargewond bij oefening Duitsland

Maandagochtend is in Duitsland een Nederlands Fennek-verkenningsvoertuig in botsing gekomen met een Duitse Unimog-voertuig. Hierbij raakten twee militairen zwaargewond.

Traumahelikopter

Een van de drie Nederlandse militairen die in de Fennek zat raakte dusdanig gewond dat hij per traumahelikopter is afgevoerd. Van de drie inzittenden van het Duitse voertuig raakte er ook een zwaargewond. 'De families zijn inmiddels geïnformeerd', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Duitse en Nederlandse hulpdiensten

Na het ongeval kwamen Duitse en Nederlandse hulpdiensten in actie. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het ongeval gebeurde tijdens een oefening op het Duitse oefenterrein Bergen-Hohne bij Hannover. Onder meer een eenheid van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte neemt daar deel aan de schietoefening SOB/SOMS. De Unimog is een kleine terreinvrachtwagen, in gebruik bij Duits personeel van het schiet- en oefengebied.