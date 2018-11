Bijna 1 op de 5 volwassenen volgt opleiding of cursus

In 2017 volgden ruim 1,7 miljoen personen van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing. Het gaat zowel om formeel onderwijs, zoals een opleiding in het mbo of hoger onderwijs, als om cursussen en workshops. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS over scholing van volwassenen.

De overheid stimuleert ‘leven lang leren’, zodat volwassenen - al dan niet werkend - voldoende kennis en vaardigheden opdoen om duurzaam inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere EU-landen volgen in Nederland relatief veel volwassenen onderwijs: ruim 19 procent in 2017. Alleen in de Scandinavische landen is dit aandeel nog groter. In Zweden volgen ruim drie op de tien volwassenen een opleiding of cursus, gevolgd door Finland en Denemarken. Nederland maakt met Frankrijk de top vijf compleet.

Stijging deelname aan scholing door volwassenen

In 2017 volgde ruim 19 procent van de volwassenen een cursus of opleiding. Ruim tien jaar eerder was dit nog ongeveer 16 procent. Nederland voldoet hiermee al geruime tijd aan de Europese doelstelling voor leven lang leren van 2020, gesteld op 15 procent. Het EU-gemiddelde lag in 2017 op bijna 11 procent. Nederland heeft zich tot doel gesteld dat 20 procent van de volwassenen van 25 tot 65 jaar deelneemt aan ‘leven lang leren’ in 2020. Deze nationale doelstelling is nog niet behaald. Het aandeel volwassenen dat scholing volgt ligt al jaren ruim boven het gemiddelde van de 28 landen van de EU.

Meeste opleidingen korter dan een week of langer dan 3 jaar

In 2017 nam 23 procent van de volwassenen deel aan een opleiding of cursus met een duur korter dan een week. In de afgelopen vier jaar is het aantal deelnemers aan dergelijke korte opleidingen het meest gegroeid.

Daarnaast volgde bijna een kwart een langere opleiding van drie jaar of langer. Dit zijn vooral jongvolwassenen die nog een formele opleiding volgen, bijvoorbeeld een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Van de jongvolwassenen (25 tot 30 jaar) volgde ruim de helft een dergelijke opleiding van drie jaar of langer. Meestal gaat het om een door de overheid bekostigde opleiding.

4 op de 10 studeren minder dan 7 uur per week

Ruim 42 procent van de volwassenen die in 2017 een opleiding of cursus volgden, besteedden hieraan minder dan 7 uur per week. Ook opleidingen of cursussen waaraan volwassenen 7 tot 13 uur per week spenderen, komen relatief vaak voor (23 procent). Iets meer dan 12 procent nam deel aan scholing van 25 uur per week of meer. In de uren die mensen besteden aan opleidingen of cursussen is de afgelopen jaren weinig veranderd.