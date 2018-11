Politie zoekt getuigen steekpartij

Rond 16.45 uur kreeg de politie de melding van een steekincident op de Laan te Blotinghe. Toen de agenten ter plaatse waren, vertelde het slachtoffer dat de verdachte vanuit het niets op hem af kwam en stak. De verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten en is sindsdien spoorloos. Het slachtoffer is voor zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.



Signalement verdachte

Zwart haar met lange stekels.

In de nek een tatoeage van een aas.

De verdachte droeg een zwart trainingspak.