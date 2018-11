Onderzoek op industrieterrein in Rosmalen

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Belastingdienst controleren dinsdag in samenwerking met de politie op industrieterrein Kruisstraat in Rosmalen. Een groot aantal mensen van de verschillende controlerende partners zijn bij de actie betrokken. Meerdere bedrijven en woningen worden bezocht.

De samenwerkende overheidspartners kijken onder andere of bedrijven de brandveiligheid, milieu- en bouwvoorschriften op orde hebben, maar zeker ook naar aanwijzingen van mogelijke criminele activiteiten. De controle is namelijk in gang gezet na signalen dat bedrijven de verplichte regels, mogelijk structureel, niet toepassen en signalen over mogelijke strafbare feiten.

Veilige omgeving

Dergelijke signalen van verloedering baart de overheid zorgen en willen deze ontwikkeling in de kiem smoren. Men wil er voor zorgen dat het bedrijventerrein een veilige en prettige omgeving blijft waar bedrijven zich willen vestigen.



De politie verwacht dat de controle de hele dag duurt.