Drie paarden omgekomen bij stalbrand, politie zoekt getuigen

De recherche doet onderzoek naar een brand in een paardenstal aan de 2e Elstgeesterweg Voorhout op maandag 19 november. Even na 19.00 uur ontstond er brand in de schuur waarbij er drie paarden om het leven kwamen. Twee andere paarden die niet in de box stonden bleven ongedeerd.