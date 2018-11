Fileschade vrachtverkeer stijgt naar 1,3 miljard euro

De kosten van files stijgen. Doordat vrachtauto’s door files stilstonden of omreden, leed het bedrijfsleven in 2017 1,3 miljard euro schade.

TLN en evofenedex vragen het Rijk dan ook versneld de grootste knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken.

Met 1,3 miljard euro was de schade in 2017 alweer 3 procent hoger dan in 2016 en daarmee het hoogst sinds vóór de economische crisis. In de file top-20 van TLN en evofenedex staat de A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein op nummer één, met 23,8 miljoen euro schade. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

‘Schokkende cijfers’

‘Schokkende cijfers’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘En als we niets doen, loopt de schade nog veel verder op, gezien de verwachting dat files de komende jaren langer en talrijker worden. Het is nu zaak de aanpak van knelpunten te versnellen waar mogelijk. En er moeten snel plannen gemaakt worden om knelpunten aan te pakken waar nu niets gebeurt.’

De schade treft niet alleen transportbedrijven en bedrijven die hun eigen goederen vervoeren over de weg, maar ook de opdrachtgevers van transportbedrijven. ‘Door vertragingen liggen producten bijvoorbeeld te laat in de winkel of komen producten te laat aan in andere fabrieken, wat het productieproces vertraagt. Deze indirecte kosten kunnen leiden tot een stijging van de economische schade tot wel 30 procent’, stelt Joost Sitskoorn, adjunct-directeur van evofenedex.

Procedures snel doorlopen

De Economische Wegwijzer, zoals het onderzoek heet, bevat ook een lijst van aanbevelingen van voort te zetten, te versnellen of nieuw te beginnen investeringen in trajecten waar het verkeer vastloopt. Op nummer één in de file top-20, de A4 tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Clausplein, is versnelling zeer wenselijk. Daar is al ruimte voor een extra rijstrook, maar die kan nog niet worden benut door budgettaire en procedurele problemen. TLN en evofenedex dringen erop aan om dit dure knelpunt – mede met het extra geld van het kabinet voor infrastructuur - snel op te lossen. Voor andere trajecten zijn al plannen, maar is de overheid nog niet begonnen met werken aan de weg. Bijvoorbeeld op de A15, tussen Ridderkerk en Gorinchem. De overheid pakt nummer twee uit de file top-20 aan, maar pas in 2025 gaat de eerste schop de grond in. Dat moet sneller, vinden de ondernemersorganisaties.

In andere gevallen zijn er nog geen plannen om de weg aan te pakken, maar is dat wel nodig. Bijvoorbeeld op de A50, tussen Ewijk en Paalgraven. Daar liggen nu twee rijstroken in beide richtingen en dat zouden er drie moeten worden. evofenedex en TLN zien dan ook graag dat het Rijk plannen maakt voor dit traject.

Niet alleen maar ‘meer asfalt’

Bij het oplossen van fileproblemen in Nederland denken de ondernemersorganisaties niet alleen aan wegverbreding. Soms is het slimmer inrichten van de weg de oplossing, bijvoorbeeld door verkeer zo min mogelijk te laten ‘weven’. In andere gevallen zou een verbetering van het openbaar vervoer een oplossing zijn, zodat mensen de trein nemen in plaats van de auto. Denk ook aan de inzet van slimme apps die automobilisten adviseren wanneer ze de weg op kunnen of dat ze beter het OV kunnen nemen. Natuurlijk zou het ook helpen een kilometerheffing in te voeren voor alle verkeer, en niet alleen voor het vrachtverkeer, zoals het kabinet nu van plan is.