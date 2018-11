Politie pakt motorbende Caloh Wagoh aan, kopstukken aangehouden in Mijdrecht en Leiden

In een grootschalig onderzoek naar ondermijnende criminaliteit hield de politie woensdag twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh aan.

Direct na de twee aanhoudingen startte de politie doorzoekingen op meer dan veertig locaties.

Woensdagochtend in alle vroegte vonden enkele aanhoudingen en een groot aantal doorzoekingen plaats in de eenheden Den Haag, Midden Nederland, Rotterdam, Amsterdam en Oost Nederland. Op meerdere locaties zijn daarbij arrestatieteams ingezet. Deze, door de Eenheid Den Haag gecoördineerde, actiedag is onderdeel van een intensief onderzoek naar ondermijnende criminaliteit.

Inzet arrestatieteams

Arrestatieteams van de politie hielden in Mijdrecht en Leiden de twee kopstukken van de Caloh Wagoh aan. Deze motorbende valt onder de OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) en is bekend door hun ondermijnende criminele activiteiten en gewelddadig optreden. Het aangehouden tweetal wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Beperkingen

De twee verdachten, 48 en 70 jaar oud, zijn ingesloten voor verhoor. Zij zitten in volledige beperkingen.

Later meer informatie

Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Om die reden kan er momenteel niet meer inhoudelijke informatie worden gedeeld. Het Openbaar Ministerie en de politie streven ernaar meer informatie te delen zodra het onderzoek dit toelaat.