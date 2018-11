Boete voor werkgever die discrimineert bij werving en selectie

Boete

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete. De Inspectie SZW gaat hier namelijk op inspecteren en toezien. Zij wordt bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden op dit terrein als daar aanleiding voor is. Dat is nieuw.

Achternaam of zwanger

'Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is. En dat een zwangere vrouw niet met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert. Mensen willen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en dat recht hebben ze ook', stelt Van Ark.

Uitzend- en recruitmentbureaus

De staatssecretaris van SZW kijkt ook op welke wijze een rol voor de Inspectie SZW is weggelegd bij de werving en selectie door derden, zoals uitzend- en recruitmentbureaus. De uitkomsten van een onderzoek hier naar worden betrokken bij de voorgenomen wetswijziging. Er zal ook worden gekeken naar de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen. Dit alles meldt zij vandaag in haar brief over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Stevig aanpakken

'We moeten allemaal kunnen meedoen met werk, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Bewust of onbewust, de impact van ongelijke kansen is groot en ongewenst. Arbeidsmarktdiscriminatie moet daarom stevig aangepakt worden', aldus Van Ark.

Handhaving

Van Ark wil effectiever op kunnen treden tegen arbeidsdiscriminatie en investeert daarom in het toezicht door de Inspectie SZW op het voorkomen en tegengaan ervan. Vooruitlopend op deze wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs. De Inspectie zet het huidige toezicht op discriminatie op de werkplek, waaronder ook zwangerschapsdiscriminatie, onverminderd voort.

Bewustwording

Uitsluiting en discriminatie gebeurt soms moedwillig, maar vaker onbewust. Van Ark wil daarom ook de kennis over en bewustwording van de impact van discriminatie, uitsluiting en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dan gaat het niet alleen om discriminatie bij werving en selectie, maar ook om beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond.