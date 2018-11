Baudet krijgt eindelijk steun van Kamer voor debat over VN-migratiepact

Begin december komt er in de Tweede Kamer een debat over het VN-migratiepact van Marrakesh.

Het debat werd aangevraagd door Forum voor Democratie-leider Baudet. Hij kreeg steun van alle ander partijen. Baudet had al eerder om dit debat gevraagd, maar de meeste andere partijen voelden er steeds niet voor. Die partijen stonden eerst op het standpunt dat het VN-migratiepact ook besproken kon worden in de debatten met staatssecretaris Harbers van Justitie die al gepland waren. Baudet kreeg bij zijn eerdere verzoeken om een apart debat alleen steun van de PVV en de SGP. Echter, gezien het feit dat het kabinet nog steeds niet met een juridische analyse is gekomen, willen de andere partijen nu ook een apart debat over het VN-migratiepact. Baudet reageerde opgelucht. Dit meldt de NOS donderdag.

'Mogelijk verlies zeggenschap eigen asielbeleid'

Om alle vragen van de Tweede Kamer over de mogelijke juridische gevolgen van het VN-migratiepact te kunnen beantwoorden, heeft staatssecretaris Harbers veel meer tijd nodig, zo liet hij gisteravond weten. Volgens FvD, PVV en SGP staan er bepalingen in het migratiepact die bindend kunnen zijn. Met behulp van dit pact zouden migranten bijvoorbeeld een verblijfsvergunning kunnen afdwingen. PVV, SGP en FvD vrezen dat Nederland zo de zeggenschap over het eigen asielbeleid zou kunnen kwijtraken. De andere fracties willen weten of dit klopt. Het kabinet heet steeds volgehouden dat het pact geen juridische betekenis heeft.

Baudet verbaast zich erover dat Harbers zoveel tijd nodig heeft voor het juridische onderzoek, aangezien het kabinet eerst liet weten dat er geen twijfels rond het pact waren. Verschillende landen hebben al aangegeven niet met het pact in te stemmen. Zwitserland was gisteren het tiende land dat heeft besloten het pact niet te ondersteunen. De andere landen zijn de Verenigde Staten, Israël, Australië, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije en Estland.