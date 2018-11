Ambulances beter gespreid door nieuwbouw Schelluinen

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wil de uitrukpost van Meerkerk verplaatsen naar een nieuwbouwlocatie in Schelluinen. De nieuwe post zou daar eind 2019 in gebruik moeten zijn. Het verhuisplan is een gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.

De nieuwe gemeente, bestaande uit de huidige gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen, gaat behoren tot de provincie Utrecht. Van deze drie gemeenten liggen Leerdam en Zederik (waaronder Meerkerk valt) op dit moment nog in Zuid-Holland. Zij behoren tot het werkgebied van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Meteen vanaf de formele herindeling neemt echter de Utrechtse ambulancevoorziening RAVU de patiëntenzorg in Vijfheerenlanden over.

“Onze post in Meerkerk staat binnenkort dus buiten ons eigen verzorgingsgebied en zelfs buiten onze provincie”, legt directeur Hans Janssen uit. “Weliswaar een klein stukje, maar daardoor is het toch geen strategische plek meer voor ons. We streven namelijk altijd naar optimale spreiding van ambulances in ons werkgebied, zodat elk adres in principe binnen een kwartier te bereiken is om acute zorg te bieden. Een post op de rand van je gebied is per definitie niet gunstig voor de spreiding. We willen ambulances op centrale plekken hebben. Daarom past de vervangende post goed in Schelluinen.”

De Ambulancedienst wil het gebouw plaatsen in het Remonpark, de plek van het voormalige en gesloopte Remon Partycentrum. Deze nieuwe locatie ligt dicht bij de A15 en de A27 en ook een stuk dichter bij de stad Gorinchem. Janssen: “Bij spreiding van ambulances kijk je ook naar de concentratie van bevolking en die is in de stad hoger. Opschuiven richting Gorinchem is daarom gunstig, om veel mensen snel te kunnen bereiken. Sterker nog, we komen zo dicht bij Gorinchem dat de kleine satellietpost die we in 2015 hebben geopend naast het Beatrixziekenhuis kan komen te vervallen. Die standplaats voor één ambulance is toen bijgeplaatst om sneller in de stad aanwezig te kunnen zijn, maar het plan is nu om deze weer te integreren in de nieuwe post Schelluinen.”

Het nieuw te bouwen pand wordt in overleg met de medewerkers ontworpen en krijgt naar verwachting twee bouwlagen, drie garages met roldeur en een goed uitgerust personeelsverblijf. Gedurende de bouw blijven de post Meerkerk en de satellietpost Gorinchem in gebruik. Janssen: “We rijden dus circa een jaar lang deels van buiten onze eigen regio naar patiënten in globaal het gebied Molenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De plaats waar onze post voorlopig nog staat, Meerkerk, bedienen we daarentegen niet meer. Door deze ongewone situatie zal voor niemand in Zuid-Holland Zuid de aanrijdtijd van een ambulance erop achteruit gaan ten opzichte van nu. Maar de toekomstige spreiding kan veel beter en dat gaan we dus ook realiseren.”

Naast Meerkerk en Gorinchem, heeft de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid uitrukposten in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Klaaswaal en een kleine satellietpost in Streefkerk om de uitgestrekte west- en midden-Alblasserwaard snel te bereiken. In totaal rijden er twintig ambulances in de regio.