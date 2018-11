'NVWA stelt vast dat luchtkwaliteit in veel varkensstallen ziekmakend is'

De NVWA constateert naar aanleiding van recent onderzoek van 23 varrkensbedrijven dat de lucht van de geïnspecteerde hokken bij 16 varkensbedrijven ernstig verontreinigd is. Dit meldt Varkens in Nood vrijdag.

Ammoniak en CO2

'De concentraties ammoniak en koolstofdioxide zijn hoger dan de wettelijke norm. De helft van de varkens in Nederland lijdt hierdoor aan longontsteking en pleuritis (borstvliesontsteking)', aldus t Varkens in Nood.

Luchtkwaliteit in de varkensstal

Varkens leven permanent boven een kelder gevuld met hun eigen mest. Dag in, dag uit ademen ze giftige mestdampen in, zoals ammoniak. Ammoniakconcentraties van 50-70 ppm werden regelmatig gemeten, terwijl dit hooguit 20 ppm mag zijn om beschadigingen aan de luchtwegen bij varkens én mensen te voorkomen. Ademhalingsproblemen treden al op bij concentraties boven de 6ppm.

Gevolgen voor de diergezondheid

De vervuilde lucht zorgt er voor dat tot wel 50% van de varkens ernstig benauwd zijn, chronisch hoesten en ontstekingen hebben aan de ogen en tot 30% heeft borstvliesontstekingen. Een slecht stalklimaat leidt bovendien tot stress, wat zich onder andere uit in maagzweren (30-60%), kannibalisme en andere welzijnsproblemen. Dat een verblijf in de stallen ongezond is, wordt bewezen door het grote aantal varkenshouders dat kampt met luchtwegklachten.

Beter stalklimaat of stoppen

Varkens in Nood voert al jaren campagne opdat de NVWA de wet gaat controleren. Sinds 2018 gebeurt dat eindelijk en de bevindingen zijn treurig. Frederieke Schouten, dierenarts bij Varkens in Nood: 'Een zeer groot percentage varkensbedrijven voldoet niet aan de wet en zal aanpassingen aan het stalklimaat moeten doen. Lukt het een bedrijf niet de lucht gezond te krijgen, dan moet dat soort stinkende stallen snel gesaneerd worden, eventueel met hulp van de overheid.'