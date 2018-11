Controlebericht NL-Alert voor het eerst op digitale vertrekborden bus, tram en metro

De overheid stuurt maandag 3 december om 12.00 uur weer een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. 'Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld', zo laat het ministerie van Justitie een Veiligheid vrijdag weten.

Digitale vertrekborden

Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving. Zo is NL-Alert vanaf 3 december ook te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond.

Landelijke publiekscampagne

Om het NL-Alert controlebericht aan te kondigen, start dinsdag 27 november een landelijke publiekscampagne. Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de overheid je via NL-Alert informeren en alarmeren. Op je mobiel en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro zie je wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Zie je een NL-Alert? Informeer en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen.

Ruim 10 miljoen ontvangers

Het vorige controlebericht uit juni 2018 werd door ruim 10 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen. De bereidheid om NL-Alert door te geven is groot. Hierdoor zijn met het vorige controlebericht circa 11,3 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.