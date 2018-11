'Ontploffing en brand auto Rijswijk was zelfdoding'

De politie gaat er na uitvoerig onderzoek vanuit dat het incident waarbij op maandag 19 november omstreeks 22.30 uur in Rijswijk een man in een auto is omgekomen, nadat de auto waar hij in zat ontplofte en in brand vloog, zelfdoding betreft. Dit meldt de politie vrijdag.