Zowel 'Blokkeerfriezen' als OM in hoger beroep

Geweld of bedreiging

Het OM had onder andere ten laste gelegd dat verdachten op 18 november 2017 demonstranten met geweld of bedreiging met geweld hadden verhinderd om bij een betoging tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum aanwezig te zijn. De rechtbank sprak hen daarvan vrij omdat volgens de rechtbank geen sprake is van geweld of bedreiging met geweld. Het OM gaat deze beslissing in hoger beroep.

'Medepleger blokkade'

Het OM is daarnaast van mening dat de verdachte die voor opruiing is veroordeeld ook als medepleger van de blokkade van de A7 is aan te merken. Zij is in de dagen voorafgaand aan de blokkade in contact geweest met een of meer van de blokkeerders op de A7. Het OM is van mening dat hier sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. De rechtbank heeft de verdachte hiervan vrijgesproken.