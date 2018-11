Schokkend filmpje ProRail: fietser op overweg door oog van de naald

ProRail heeft zaterdag een schokkend filmpje op haar website geplaatst waarbij is te zien dat een fietser die een onbewaakte spoorwegovergang oversteekt door het oog van de naald is gekropen. ProRail vraagt hiermee opnieuw aandacht voor de gevaren bij de zogenaamde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) in de volksmond ook wel 'onbewaakte overwegen'.

Trein over het hoofd gezien

In het filmpje is te zien dat het nog maar nét aan goed gaat. Een jonge fietser steekt een onbewaakte overweg in Geleen over, waarbij een goederentrein passeert. Nadat de trein voorbij is steekt hij over en ziet daarbij een trein uit de andere richting over het hoofd. De jongen haalt op het nippertje de overkant.

Drie doden

Dit jaar zijn er al drie doden gevallen bij de NABO's. 'Dat zijn er drie teveel. Zaterdag 17 november kwam er een 47-jarige man om het leven bij een tragisch ongeluk op de onbewaakte overweg in Santpoort. Afgezien van de doden die vallen, vinden er jaarlijks ook erg veel bijna-ongelukken plaats', aldus ProRail.

Enorme impact

‘Ieder ongeluk heeft enorme impact op een machinist, conducteur en onze incidententenbestrijders’, vertelt Geert Vlogman. Hij is stakeholdermanager in het team van ProRail dat zich bezig houdt met de aanpak van onbewaakte overwegen. ‘Voor de treindienstleiders op de verkeersleidingposten is het eveneens een stressvolle situatie. Aanrijdingen zorgen voor ontzettend veel vertraging. Maar ook de bijna-aanrijdingen zijn soms reden voor de machinist om te stoppen met zijn of haar trein'.

Verontwaardigde reizigers

'De machinist kan niet op tijd anticiperen, zoals bijvoorbeeld een automobilist bij een mogelijk verkeersongeluk en dat geeft een gevoel van onmacht. Hij kan hooguit toeteren of snel remmen. De betreffende fietser of auto is vaak al doorgereden en de machinist blijft achter met een trein vol verontwaardigde reizigers. Daarnaast zorgt de stoppende trein voor veel vertraging bij andere treinen’, aldus Vlogman

Verschillende belangen

Geert brengt onder andere de verschillende belangen in kaart zodat de bestuurders kunnen besluiten welke maatregelen getroffen dienen te worden om NABO’s aan te pakken. Tijdens de gesprekken die hij voert krijgt hij regelmatig het argument te horen dat er bij die specifieke overweg nooit iets gebeurt. Of dat mensen zelf maar beter uit moeten kijken. ‘Dat is wel erg kort door de bocht’, zegt Geert. 'Gelukkig komen we door de gesprekken die we voeren vaak wel nader tot elkaar. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing'.

'Blijf goed uitkijken'

Aan iedereen die gebruikt maakt van een NABO, dagelijks of zomaar tijdens een wandeling of fietstocht adviseert Geert het volgende: ‘Blijf goed uitkijken, neem geen onnodige risico’s en probeer een andere weg te vinden. Daarnaast is het voor de machinisten erg fijn als je laat merken dat je de trein hebt gezien. Dat kan door op tijd te stoppen en je hand op te steken.’