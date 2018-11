'Ook burgemeester Halsema moet zich aan de wet houden'

Staatssecretaris Visser van Defensie zei bij WNL op Zondag: 'Niemand staat boven de wet, ook de burgemeester van Amsterdam niet. Het gaat om veiligheid.' Afgelopen vrijdag liet Halsema weten dat Amsterdam geen gevolg zal geven aan een boerkaverbod. Ze wil niet dat vrouwen in een niqaab bijvoorbeeld uit de tram worden gehaald. Dit schrijft de lokale zender AT5.

Visser reageerde in WNL op Zondag: '' Het gaat om veiligheid. Ik denk dat niemand in de schoolklas iemand wil met een boerka of een integraalhelm. Ook bij de gemeente zelf. Als je voor je paspoort komt, wil je gewoon zien wie er voor je staat.' Verder zei Visser nog: ''Je kunt niet zelf gaan shoppen in de wet en zeggen wat je zelf belangrijk vindt of niet. Ook in Amsterdam vinden we belangrijk dat als je voor de klas staat, of naar het gemeenteloket gaat, of in het openbaar vervoer zit, je wilt gewoon zien wie er eigenlijk zit.'