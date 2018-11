Hulpdiensten redden studenten uit bouwkraan Leiden

In de nacht van zondag op maandag zijn de hulpdiensten in Leiden opgeroepen om twee personen die vastzaten in een bouwkraan.

Twee voorbijgangers ontdekten het duo rond 01.25 uur in een bouwkraan op het bouwterrein aan de Wassenaarseweg en belden de politie. Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit, zo schrijft het AD maandag. Het lukte de brandweer eerst nog niet o de personen naar beneden te krijgen, omdat de hoogwerker niet lang genoeg was. Uiteindelijk is een aantal brandweerlieden zelf naar boven geklommen en zijn de mannen door hen naar beneden begeleid. De twee mannen werden nagekeken door ambulancepersoneel en zijn daarna overgebracht naar het politiebureau. Het bleek te gaan om twee studenten. De krant schrijft dat het nog niet helemaal duidelijk is waarom de mannen in de bouwkraan zijn geklommen, maar dat het waarschijnlijk een impulsactie is geweest.