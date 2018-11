Kroongetuige-deal met verdachte liquidatie Jaïr Wessels Breukelen

Met een van de verdachten, in het onderzoek naar de liquidatie van Jaïr Wessels in 2017 op een parkeerplaats in Breukelen, heeft het Openbaar Ministerie (OM) een kroongetuigedeal gesloten. 'De officier van justitie in het onderzoek naar deze liquidatie heeft dit maandag aan de Rechtbank Midden-Nederland laten weten', zo meldt het OM maandag.