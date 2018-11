Een van de 7 terreurverdachten in vrijheid gesteld

Eén van de zeven verdachten in het onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag, een 18-jarige man uit Arnhem, is maandag door de officier van justitie in vrijheid gesteld. 'De man blijft voor de duur van het onderzoek wel verdachte', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag.