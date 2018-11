'Financiering door ABN Amro en ING van olie-, kolen- en gasbedrijven niet verminderd'

Dit onderzoek verschijnt aan de vooravond van de internationale VN-Klimaatconferentie in het Poolse Katowice. Het onderzoek geeft de financiële relaties weer van zeven Nederlandse banken en zeven in Nederland actieve verzekeraars met olie-, kolen en gasbedrijven in de afgelopen 2 jaar. Ook is gekeken naar hoeveel geld deze bedrijven in dezelfde periode in zonne- en windenergiebedrijven hebben gestoken.

Evert Hassink, woordvoerder Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer: ‘Het is wrang en verontrustend om te moeten vaststellen dat bijna 3 jaar na het klimaatakkoord van Parijs, het geld van rekeninghouders nog altijd drie keer vaker naar fossiele dan naar echt groene energie gaat. Voor de verzekeringspremies is dat zelfs meer dan 10 keer zo veel. We horen de laatste tijd veel mooie verhalen over de groene voornemens van banken en verzekeraars maar als zij klimaatverandering echt serieus nemen moeten ze die verhouding snel drastisch omkeren.’

Bij ABN Amro verslechterde de verhouding tussen leningen voor fossiele energiebedrijven en duurzame energiebedrijven zelfs vergeleken met de resultaten van eerder onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer uit 2015 over de periode 2013 tot en met 2014. Toen stak de bank 68% van de totale financiering van de onderzochte energiebedrijven in fossiele energiebedrijven. Over de afgelopen twee jaar is dat percentage gestegen naar 82% in de periode 2016- 2017. In totaal stak de bank de afgelopen 2 jaar 3 miljard euro in fossiele energiebedrijven.

ING stak in 2016 en 2017 in totaal 7.1 miljard euro in olie-, kolen- en gasbedrijven. De financiering van duurzame energiebedrijven en projecten was 1,5 miljard euro in 2016-2017. Rabobank doet het beter dan de ING: ongeveer de helft van al het geld dat de bank in de energiesector steekt, gaat naar duurzame energiebedrijven. Maar de bank stak in de periode van begin 2016 tot eind 2017 altijd nog 1,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven.

Voor het eerst is ook onderzocht hoeveel de 7 grootste verzekeraars in Nederland beleggen in fossiele en duurzame energiebedrijven. In totaal ging het de afgelopen 2 jaar om minimaal 12,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven. Ze staken minder dan één tiende van dat bedrag in duurzame energiebedrijven. De beleggingen in de energiesector van Aegon, Achmea, Allianz, Nationale Nederlanden en APG (Loyalis) zaten voor ongeveer 95% in fossiele energiebedrijven. ASR en Vivat doen het met 89% en 84% aan fossiele beleggingen iets beter.

ABN Amro Bank, ING Groep en de Rabobank en sommige verzekeraars hebben in 2017 en 2018 nieuwe ambities en nieuw beleid aangekondigd. Zoals de ‘Spitsbergen Ambitie’ in juni 2018 waarin zij beloofden de klimaatimpact van hun financieringen te meten en te publiceren en nieuwe doelstellingen op te stellen om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Rabobank is al gestopt met de financiering van kolenbedrijven en kolencentrales. Ook ING en ABN Amro zetten stappen in die richting. ING wil in 2025 geen kolenbedrijven meer financieren. Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank financieren alleen duurzame energiebedrijven. NIBC financierde geen van de onderzochte energiebedrijven of – projecten.

‘Dit bewijst dat het kan maar ik mis bij de drie grote banken en verzekeraars de urgentie. Banken en verzekeraars moeten die mooie ambities ook waarmaken’, zegt Hassink. ‘Dit rapport van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer houdt hen een spiegel voor: klimaatverandering is niet vrijblijvend. Banken en verzekeraars moeten nu echte stappen gaan nemen.’