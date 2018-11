Kroongetuige Tony de G. verklaart over meerdere moorden

Tijdens de behandeling van de rechtszaak voor de liquidatie van Jaïr Wessels op het station in Breukelen, zegt het Openbaar Ministerie dat kroongetuige Tony de G. een verklaring heeft afgelegd over meerdere moorden en pogingen tot moord. Ook biechtte hij andere misdrijven op, zoals wapenbezit.

Jaïr Wessels werd vorig jaar zomer geliquideerd op de parkeerplaats van station Breukelen. In de zaak worden drie personen verdacht, waaronder kroongetuige Tony de G. Het OM zei tijdens de zitting dat De G. al eerder uit de school wilde klappen. Dit omdat hij het idee had dat zijn leven sowieso in gevaar was.