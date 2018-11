Man gewond bij schietipartij in Beverwijk

Een 23-jarige Beverwijker is maandavond ernstig gewond bij een schietpartij op de Beatrix de Rijkstraat in zijn woonplaats.

Omstreeks 22.00 uur kreeg de politie melding dat er geschoten zou zijn op de Beatrix de Rijkstraat. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer. Hij verklaarde zijn auto in de straat te hebben geparkeerd. Toen hij uit was gestapt kwam van achteren een bromfiets aangereden. Op de bromfiets zaten twee personen. Een van hen schoot op het slachtoffer, die gewond raakte. De politie stelde een onderzoek in de omgeving. De verdachten werden niet aangetroffen.