OM vraagt om aanhouding in zaak liquidatie Jaïr Wessels

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag op verzoek van het Openbaar Ministerie en met instemming van de advocaten beslist dat nader onderzoek nodig is naar verklaringen die zijn afgelegd door een kroongetuige over een liquidatie in Breukelen op 7 juli 2017. De behandeling van de zaak is daarom aangehouden.