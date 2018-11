Inspectie: ziekenhuizen mogen zelf goedkope medicijnen maken

Op deze wijze wordt het voor de ziekenhuizen mogelijk om, als ze aan bepaalde eisen voldoen, een exclusieve handelsvergunning van een medicijnfabrikant te omzeilen. Dit schrijft nrc.nl In april besloot Amsterdam UMC het medicijn CDCA, een medicijn tegen een stofwisselingsziekte, zelf te gaan maken. Het was voor het eerst dat een ziekenhuis zo nadrukkelijk de strijd aanging met een groot farmaceutisch bedrijf. Volgens het ziekenhuis was de prijs die fabrikant Leadiant vroeg voor het medicijn uitzonderlijk hoog. De fabrikant vraagt nu 140 euro per pil, terwijl die oorspronkelijk 28 eurocent kostte, zo bleek uit eerder onderzoek van NRC. Volgens fabrikant Leadiant zou de prijsverhoging te maken hebben met de dure klinische onderzoeken die gedaan moesten worden, maar die onderzoeken waren 'beperkt', zo bleek uit een rapport van Zorginstituut Nederland.

Amsterdam UMC startte met steun van de zorgverzekeraars met het maken van de medicijnen in hun eigen apotheek. Hiermee vielen ze het verdienmodel van de fabrikant aan die dan ook direct vroeg aan de IGJ om 'handhavend' op te treden. De IGJ moest toen onderzoek doen en ontdekte van de zomer dat er onzuiverheden zaten in de grondstof voor het ziekenhuismedicijn. Hoofdinspecteur Marina Eckenhausen in de krant: 'Wij constateren in deze zaak dat de wet dit soort bereiding van medicijnen toestaat. Maar dan moet het wel met een veilige grondstof gebeuren.' Eckenhausen laat zich nadrukkelijk niet uit of de onzuiverheden gevaarlijk zijn geweest voor de patiënt. Het is gewoon standaard dat de IGJ optreedt als onzuiverheden boven de normen komen, aldus Eckenhausen.

Volgens het Amsterdam UMC komt de waarschuwing van IGJ 'niet onverwacht en is het een direct gevolg van de klacht die de leverancier tegen ons bij de IGJ heeft ingediend'. Het ziekenhuis laat weten dat de grondstof uitgebreid is getest. 'Wij zijn ervan overtuigd dat we voldeden aan alle eisen en regels. Want we zijn niet over een nacht ijs gegaan.'

Het Amsterdam UMC mag in de toekomst gerust weer medicijnen maken, maar moet dan gewoon aan de Europese eisen voldoen. Die zijn streng, maar bestaan niet voor niets, aldus de IGJ