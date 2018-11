Man achter Stichting Droom Wens vergokt ruim 8 ton aan donaties

Een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel is woensdag door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangehouden op verdenking van het verduisteren van ruim 800.000 euro aan donaties aan Stichting Droom Wens in de periode 2014 tot heden. Dit heeft de FIOD woensdagmiddag bekendgemaakt.

Beslag gelegd

Daarnaast wordt hij ook verdacht van valsheid in geschrifte. De FIOD heeft zijn woning in Capelle aan den IJssel doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie van de Stichting Droom Wens, promotiemateriaal zoals T-shirts, vlaggen en ansichtkaarten, collectebussen, een geldtelmachine, bankpassen en ongeveer 1.200 euro in contanten, waarvan veel kleingeld.

Kinderen met trauma

De Stichting Droom Wens probeert dromen of wensen te verwezenlijken van onder meer kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben. Via de collectebus en donaties komt geld bij de stichting binnen.

Vergokt

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is het vermoeden dat de verdachte een groot gedeelte van de donaties uit de stichting heeft onttrokken en uitgegeven via onder meer goksites, het casino en aan privé-uitgaven. Om het doel van de stichting te rechtvaardigen is mogelijk nog geen 10% van het geld gebruikt om kinderen te trakteren op een dagje uit. De website van de stichting is offline gehaald.

Donateurs die vragen hebben over deze vermoedelijke fraude kunnen zich melden bij FIOD via: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl